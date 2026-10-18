عملیات صید و صیادی در دریاچه سد مهاباد پس از ۷ ماه توقف از سر گرفته شد. مسئولان تعاونی صید با اشاره به افت چشمگیر برداشت ماهی از ۳۰۰ تن به ۸۰ تن، از توقف رهاسازی بچه‌ماهی از سال ۱۳۹۰ و ضرورت توجه به بازسازی ذخایر آبی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پس از توقف ۷ ماهه، پرونده صید ماهی در دریاچه سد مهاباد با آغاز فصل جدید باز شد؛ فعالیتی که این روز‌ها علاوه بر صید گونه‌های مختلف، با چالش کاهش شدید ذخایر و افت تولید روبه‌روست.

عملیات صید ماهی در دریاچه سد مهاباد که طبق روال سالانه متوقف شده بود، از ۲۵ مهرماه امسال دوباره کلید خورد و قرار است تا اوایل فروردین سال آینده ادامه داشته باشد.

جواد شاشانی، مدیرعامل تعاونی صید و صیادی مهاباد در این خصوص اظهار کرد: آغاز فعالیت صیادان در سال جاری حدود ۲۰ روز با تاخیر مواجه شد که علت اصلی آن، فرآیند تعمیر و آماده‌سازی تور‌های ماهیگیری در استان‌های شمالی کشور بود. وی افزود: امسال علاوه بر صید انواع ماهی‌های گرم‌آبی، برنامه مبارزه با گونه مهاجم و گوشت‌خوار «سوف» نیز به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل تعاونی صید و صیادی مهاباد با ابراز نگرانی از روند نزولی میزان صید در این دریاچه گفت: از سال ۱۳۹۰ تاکنون هیچ‌گونه رهاسازی بچه‌ماهی در دریاچه سد مهاباد انجام نشده و همین مسئله ضربه سنگینی به میزان برداشت ماهی وارد کرده است.

وی با اشاره به آمار سال‌های گذشته بیان کرد: در سال‌های نه چندان دور، سالانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن ماهی توسط صیادان محلی از سد مهاباد برداشت می‌شد، اما این رقم در سال گذشته به طور چشمگیری کاهش یافت و به ۸۰ تن رسید.

به گفته شاشانی، در حال حاضر انواعی از ماهیان بومی و غیربومی نظیر زردماهی، سفید رودخانه‌ای، کپور، آمور، سیم‌برگ، سوف و فیتوفاک در دریاچه پشت سد زیست می‌کنند و صید می‌شوند.

اشتغال بیش از ۲۴۰ نفر در گرو صید و صیادی سد مهاباد

مدیرعامل تعاونی صید و صیادی مهاباد با اشاره به چرخه اشتغال این بخش یادآور شد: هم‌اکنون ۴۱ نفر به‌صورت مستقیم و حدود ۲۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم در حوزه صید و صیادی مهاباد مشغول به کار هستند که صیادان برای پیشبرد این فعالیت و حراست از دریاچه، از دو تخته تور بزرگ به طول ۲ هزار متر و ۱۰ فروند قایق موتوری بهره می‌برند.

او در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت‌های صیادی هر سال در فروردین‌ماه همزمان با آغاز فصل تخم‌ریزی ماهیان متوقف می‌شود و در این مدت نیز اعضای تعاونی وظیفه حفاظت از دریاچه و مقابله با صیادان غیرمجاز را بر عهده دارند.