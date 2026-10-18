سارق سابقه‌دار پس از دستگیری به بیش از ۲۰ فقره سرقت از منازل، اماکن خصوصی و زمین‌های کشاورزی اعتراف کرد و شناسایی همدستان و مال‌خران پرونده ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر از دستگیری سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار و کشف راز بیش از ۲۰ فقره سرقت از منازل، اماکن خصوصی و موتورپمپ‌های کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ دکتر علی‌اکبر درویشی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل، اماکن خصوصی و موتورپمپ‌های زمین‌های کشاورزی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های پلیسی و همکاری شهروندان، موفق به شناسایی سارق حرفه‌ای و سابقه‌داری شدند که پس از مرخصی از زندان متواری شده بود.

فرمانده انتظامی بابلسر ادامه داد: متهم با هماهنگی دستگاه قضایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد. این سارق در جریان تحقیقات تخصصی به بیش از ۲۰ فقره سرقت در سطح شهرستان اعتراف کرد.

سرهنگ درویشی گفت: همدستان متهم و مال‌خران مرتبط با این پرونده نیز شناسایی شده‌اند و اقدامات پلیسی و قضایی برای دستگیری آنان ادامه دارد.

وی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، به مرجع قضایی تحویل داده شد و با قرار قضایی روانه زندان شد.