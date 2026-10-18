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سخنگوی اورژانس استان تهران از جذب داوطلبان «اورژانسیار» و «همیار اورژانس» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما اورژانس استان تهران برای نخستین بار با هدف توسعه مشارکتهای مردمی، از علاقهمندان به همکاری داوطلبانه در حوزه فوریتهای پزشکی دعوت میکند تا در قالب «اورژانسیار» و «همیار اورژانس» به این مجموعه بپیوندند.
بر اساس این طرح، افراد واجد شرایط از آموزشهای رایگان برخوردار میشوند و پس از گذراندن دورههای مصوب و موفقیت در مراحل مربوط، گواهی آموزشی دریافت میکنند.
متقاضیان دارای مدارک مرتبط با اورژانس پیشبیمارستانی، در قالب «اورژانسیار» و سایر علاقهمندان، پس از گذراندن دوره آموزشی پایه فوریتهای پزشکی، در قالب «همیار اورژانس» سازماندهی میشوند تا در چارچوب ضوابط و متناسب با نیازهای عملیاتی، در برنامههای تعیینشده و شرایط بحران و حوادث مشارکت کنند.
این طرح فرصتی برای یادگیری مهارتهای اورژانسی، افزایش آمادگی در برابر حوادث و مشارکت در خدمتی ارزشمند برای نجات جان انسانهاست.
داوطلبان جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به سایت اورژانس استان تهران به نشانی https://ems۱۱۵.behdasht.gov.ir/hamyar مراجعه کنند.