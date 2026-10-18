طرح تحولی «دریافت برخط و آنی وجوه» در دادگستری‌های سراسر کشور اجرایی شد و در ۵ ماهه ابتدای سال، استان‌های اصفهان، البرز، زنجان، خراسان جنوبی و مازندران در اجرای این طرح پیشتاز بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طرح تحولی «دریافت برخط و آنی (الکترونیک) وجوه» در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و تاکید بر «فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجراییه‌های صادره به‌صورت برخط و آنی» در دادگستری‌های سراسر کشور اجرایی شده است.

هدف اصلی از اجرای این طرح، به حداقل رساندن حضور مراجعان در مجتمع‌های قضایی و حتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صرفاً به منظور پرداخت وجه است. کاهش تردد‌های درون‌شهری و برون‌شهری مراجعان، تکریم ارباب‌رجوع و افزایش سرعت و شفافیت فرآیند‌ها از جمله مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح تحولی است.

بر اساس این دستورالعمل، مراجعان می‌توانند از طریق ابزار‌های نرم‌افزاری همچون صفحه «عدل‌ایران» و اپلیکیشن‌های معتبر نسبت به پرداخت‌های خود اقدام کنند.