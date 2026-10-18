به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان برخوار با اشاره به آغاز برنامه‌های هفته تربیت بدنی با برگزاری مسابقات بوکس گفت: دیدار با خانواده معظم شهدا، عطرافشانی و گلباران گلزار شهدای شهرستان، برگزاری مسابقات ورزشی در سطح شهرستانی و استانی، دیدار با پیشکسوتان و فعالان ورزش و تجلیل از قهرمانان و نخبگان ورزشی اشاره کرد.

فرهاد کریمی با اشاره به برنامه محوری هفته تربیت بدنی در دولت‌آباد افزود: تجمع بزرگ جامعه ورزش و جوانان شهرستان با عنوان جان‌فدایان وطن ساعت ۲۰ روز یکشنبه در میدان انقلاب دولت‌آباد برگزار می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ هیئت ورزشی فعال در برخوار فعالیت دارند و نزدیک به ۹ هزار ورزشکار سازمان‌یافته در رشته‌های مختلف ورزشی مشغول فعالیت هستند.