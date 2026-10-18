مسابقات قهرمانی جهان سبک WKO با اقتدار موفق به کسب ۲ مدال طلا، ۲ نقره و ۴ برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان سبک WKO از ۲۲ تا ۲۴ مهرماه با حضور ۲۸۰ ورزشکار از ۶ کشور (ایران، روسیه، عراق، افغانستان، ارمنستان و پاکستان) به میزبانی پاکدشت برگزار شد که کاراته‌کا‌های قمی با کسب ۸ مدال به کار خود پایان دادند.

در رده‌بندی تیمی این رقابت‌ها، تیم ملی ایران عنوان قهرمانی را به دست آورد، افغانستان نایب‌قهرمان شد و تیم‌های روسیه و عراق به‌طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در بخش انفرادی این مسابقات، مدال‌آوران استان قم به شرح زیر معرفی شدند:

مدال طلا: مهدی گل‌وردی (کاتای انفرادی بزرگسالان) و محمدصادق قنبری (کومیته وزن ۷۵- کیلوگرم بزرگسالان).

مدال نقره: محدثه شوندی (کومیته وزن ۴۰- کیلوگرم نونهالان) و سانیا کبیری (وزن ۴۵+ کیلوگرم نونهالان).

مدال برنز: نازنین‌زهرا سعیدیان (وزن ۴۵+ کیلوگرم نونهالان)، مهسا خواستان و سمیه محمدی (وزن ۵۰- کیلوگرم جوانان) و نرگس قرائی (وزن ۵۰- کیلوگرم بزرگسالان).