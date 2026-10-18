به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سید هارون قادری مدیر مدرسه درباره این نمایشگاه علمی گفت: حدود ۱۵۰ اثر علمی و ادبی در زمینه‌های فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ادبیات، فناوری و الکترونیک در این نمایشگاه ارائه شده است.

طراحی خودروی هوشمندی که موانع را تشخیص می‌دهد و طراحی پارکینگ هیدرولیکی بر اساس قانون پاسکال فقط دو مورد از آثار این نمایشگاه علمی است.

در گوشه‌ای از این نمایشگاه حجره‌ای با عنوان حجره طبابت ابن سینا طراحی شده بود که دانش آموزی با گفتاری ادیبانه و با پوشیدن لباسی شبیه ابوعلی سینا بر کرسی طبابت نشسته بود و بیماران را با دارو‌های گیاهی درمان می‌کرد.

اظهارات:

سید هارون قادری ـ مدیر مدرسه

فرشته فروغ ـ معلم مدرسه