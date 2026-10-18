نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دستور بررسی صلاحیت مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دستور بررسی صلاحیت مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حال برگزاری است.

دستورکار جلسه علنی امروز به این شرح است:

بررسی برنامه و صلاحیت جناب آقای مهرداد اخلاقی کتابچی برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و أخذ رأی اعتماد

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امورگمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری