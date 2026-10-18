مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد از برداشت حدود ۲۵ تن شیرابه گیاهان دارویی باریجه و آنغوزه از مراتع استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیدجمال موسویان با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند مراتع استان در تولید گیاهان دارویی گفت: امسال برداشت شیرابه گیاهان دارویی باریجه و آنغوزه در سطح ۶۶۰ هکتار از مراتع استان و در مناطقی از جمله تنگ سرخ، کاکان، گردوکنگک و تنگ خشک انجام شده است.

وی افزود: در جریان این برداشت‌ها، بهره‌برداران و مرتعداران استان موفق به برداشت حدود ۲۵ تن شیرابه باریجه و آنغوزه به ارزش مجموع ۶۷۵ میلیارد ریال شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ارزش اقتصادی این محصولات اظهار کرد: هر کیلوگرم شیرابه آنغوزه به قیمت ۲۷ میلیون ریال و هر کیلوگرم شیرابه باریجه به قیمت ۲۵ میلیون ریال به فروش می‌رسد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصادی گیاهان دارویی در مراتع استان است.

موسویان با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی و افزایش ارزش افزوده محصولات گیاهان دارویی تصریح کرد: ارزش واقعی این محصولات بسیار بیشتر از قیمتی است که در شرایط فعلی و از طریق خام‌فروشی نصیب تولیدکنندگان می‌شود. متأسفانه بخش قابل توجهی از گیاهان دارویی به‌صورت خام از کشور خارج شده و به مقاصدی از جمله هند، چین و کشور‌های اروپایی صادر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه فرآوری گیاهان دارویی در داخل کشور می‌تواند ضمن افزایش ارزش افزوده این محصولات، زمینه اشتغال‌زایی، تقویت اقتصاد جوامع محلی و افزایش درآمد بهره‌برداران و مرتعداران را فراهم کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به درآمد‌های حاصل از بهره‌برداری از مراتع استان گفت: بهره مالکانه حاصل از برداشت این میزان باریجه و آنغوزه حدود ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است که به حساب خزانه واریز خواهد شد.

موسویان در ادامه از برنامه‌ریزی برای توسعه کشت گیاهان دارویی در مراتع استان خبر داد و افزود: عملیات اجرایی کشت گیاهان دارویی در پاییز امسال و پس از آغاز بارندگی‌ها، در سطح ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از مراتع استان و در قالب طرح‌های مشارکتی پیش‌بینی شده است.