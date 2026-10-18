کارشناسان حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، آفت خطرناک سوسک سر خرطومی حنایی خرما در هزار هکتار از باغ‌های خرما در بخش سندرک مشاهده و پایش کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سیاوش سماوی کارشناس حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: رعایت اصول بهداشت باغ، جلوگیری از نقل وانتقال غیر قانونی پاجوش‌ها و اندام‌های گیاهی و خودداری از هرس درختان در فصل گرما از عوامل کلیدی در کنترل این آفت است.

وی افزود: صدای لارو‌ها از داخل درخت، مشاهده خاک اره، بوی لهیدگی و تنه جوش وپا جوش خشک شده از آثار وجود سوسک سرخرطومی در درخت نخل است.

سعید امیری سرپرست مرکز جهاد کشاورزی بخش سندرک گفت: در نخلستان‌های این بخش، ارقام مرداسنگ، آل مهتری، مضافتی، برهی، خنیزی، زرک و حلیلی کاشت شده است.

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