رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور گفت: ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محور‌های منتهی به تهران گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور گفت: امروز یکشنبه ۲۶ مهر، ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران، محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه ساوه–تهران، محدوده دهشاد تا فیروز بهرام نیز ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور با اشاره به اینکه در محور شهریار–تهران نیز در برخی مقاطع ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.تصریح کرد: رانندگان باید با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و مدیریت زمان سفر، از بروز گره‌های ترافیکی بیشتر جلوگیری کنند.