به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، سرهنگ یونس برنا با تشریح عملکرد یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی در نیمه نخست امسال اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵ در مجموع ۳۰۴۳ فقره اخطاریه قانونی در ارتباط با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی استان صادر شده است.

وی افزود: این اخطاریه‌ها تخلفاتی را در بر می‌گیرد که در مجموع ۲۳۴ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان‌شرقی را شامل می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر ضرورت حفاظت از زمین‌های زراعی و باغ‌ها، شناسایی به‌ موقع تخلفات و پیگیری قانونی آنها را از اقدامات مهم این یگان برای جلوگیری از گسترش تغییر کاربری‌های غیرمجاز عنوان کرد.

سرهنگ برنا خاطرنشان کرد: صدور اخطاریه‌های قانونی و پیگیری مستمر موارد تخلف با هدف اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و صیانت از زمین‌های کشاورزی انجام می‌شود.