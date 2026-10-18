با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستایی و عشایری، همایش روستا و عشایر در فهرج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در این همایش، عشایر شهرستان فهرج با اجرای مسابقات شتر سواری باهم به رقابت پرداختند.

همچنین پخت نان محلی، برپایی سیاه چادر، موسیقی محلی و برپایی نمایشگاه صنایع دستی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

یوسف رهگویی، فرماندار شهرستان فهرج، با اشاره به نقش روستاییان و جامعه عشایری گفت: روستاییان نقش مهمی در اقتصاد جامعه دارند و تاکنون ۸۱ قطعه زمین به جوانان واحد شرایط در روستا‌های شهرستان فهرج تاکنون واگذار شده است و در روستای سکهور در جهت توسعه این روستا ۱۵ هکتار الحاق زمین به این روستا داشته‌ایم.

علیرضا بینا، بخشدار نگین کویر فهرج، در ادامه گفت: هدف از برگزاری این همایش معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستایی و عشایری، حفظ و ترویج فرهنگ و سنت‌های بومی، حمایت از تولیدات محلی و صنایع دستی، تقویت نشاط اجتماعی و توسعه پایدار و توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری است.