بازار مصالح ساختمانی امروز یکشنبه (۲۶ مهر ۱۴۰۵) با افزایش قیمت تیرآهن در برخی محصولات، رشد بهای میلگرد تا ۶ هزار تومان و ثبات نرخ سیمان همراه شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ قیمت میلگرد و تیرآهن امروز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ در برخی محصولات با افزایش همراه شد؛ به‌طوری‌که نرخ میلگرد در چند کارخانه تا ۶ هزار تومان و قیمت تیرآهن در برخی مبادی فروش هزار تومان افزایش یافت؛ در این میان، بازار سیمان عمده همچنان ثبات قیمت‌ها را حفظ کرده است.

افزایش قیمت میلگرد در برخی کارخانه‌ها

بازار میلگرد امروز در شماری از محصولات با افزایش قیمت همراه بود به طوری که؛ میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با ۲ هزار تومان افزایش به ۱۰۵ هزار و ۹۱۰ تومان رسید و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان نیز با رشد ۶ هزار تومانی، ۱۱۱ هزار و ۸۲۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد با هزار تومان افزایش به ۱۰۷ هزار و ۷۳۰ تومان رسید.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب با رشد ۲ هزار تومانی، ۱۰۸ هزار و ۷۳۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با افزایش ۶ هزار تومانی، ۱۱۵ هزار و ۴۵۰ تومان معامله شدند و میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی نیز با ۳ هزار تومان افزایش، به ۱۰۹ هزار و ۶۴۰ تومان رسید.

در سایر مبادی فروش، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان ۱۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ آریان فولاد ۱۰۸ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش ۱۰۹ هزار و ۱۸۰ تومان قیمت‌گذاری شدند.

افزایش محدود قیمت تیرآهن در برخی مبادی فروش

بازار تیرآهن امروز در کنار ثبات قیمت در برخی محصولات، افزایش‌های محدودی را تجربه کرد؛ تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با هزار تومان افزایش به ۱۱۳ هزار و ۲۷۲ تومان رسید، تیرآهن ۱۴ اشتهارد نیز با رشد هزار تومانی، ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان قیمت خورد و تیرآهن ۱۴ یزد با همین میزان افزایش به ۱۱۰ هزار تومان رسید.

در سایر محصولات، تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان ۱۱۹ هزار و ۹۰ تومان و تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان ۱۲۸ هزار و ۱۸۰ تومان معامله شدند.

همچنین تیرآهن ۱۸ نرمال با نرخ ۱۱۸ هزار و ۱۸۱ تومان، تیرآهن‌های ۱۴ و ۱۶ فایکو با قیمت ۱۰۷ هزار و ۲۷۲ تومان، تیرآهن ۱۶ کرمانشاه با نرخ ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با قیمت ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تومان در بازار عرضه شدند.

ثبات قیمت سیمان عمده در بازار

بازار سیمان عمده امروز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ بدون تغییر قیمت دنبال شد و نرخ‌ها در مبادی مختلف فروش ثابت ماند. بر این اساس، سیمان پاکتی تهران با نرخ ۲۶۰ هزار تومان و سیمان پاکتی صوفیان با قیمت ۲۹۳ هزار تومان عرضه شدند.

سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان، سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین سیمان پاکتی هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان، سیمان پاکتی کرمان ۲۹۰ هزار تومان، سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان در بازار خریدوفروش شدند.