رایزن علمی ایران در شامات و قائم‌مقام وزیر علوم عراق در دیداری مشترک، بر پیگیری همکاری‌های دانشگاهی با رویکرد «حل مسئله» و در پاسخ به اولویت‌ها و نیاز‌های بومی و منطقه‌ای دو کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدجواد نجفی رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در منطقه شامات، به همراه حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا اباذری رایزن فرهنگی ایران در عراق، با «حیدر عبد ضَهد»، قائم‌مقام وزیر آموزش عالی و پژوهش‌های علمی عراق و «حازم باقر»، مدیر کل اداره بورس‌ها و روابط فرهنگی این وزارتخانه، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این نشست، طرفین پیرامون اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک، مشارکت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های دو کشور در راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی و همچنین نگارش و انتشار مقالات مشترک در مجلات معتبر بین‌المللی به تبادل‌نظر پرداختند.

همکاری‌های پژوهشی مسئله‌محور، تبادل بورسیه‌های تحصیلی، تسهیل امور آموزشی و اداری دانشجویان و تمهیدات برگزاری «سومین هفته علم ایران و عراق»، مهم‌ترین محور‌های دیدار رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در منطقه شامات با قائم‌مقام وزیر آموزش عالی عراق بود.

بررسی مسائل، چالش‌ها و موانع آموزشی و اداری پیش‌روی دانشجویان از دیگر بخش‌های مهم این نشست بود که طی آن، طرفین بر ارتباط مستمر میان نهاد‌های متولی و دانشگاه‌ها برای رفع سریع موانع و تسهیل هرچه بیشتر فرایند‌های دانشجویی تأکید کردند.

همچنین در این دیدار، مقدمات و هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری «سومین هفته علم ایران و عراق» مورد بررسی قرار گرفت و راهکار‌های بهره‌گیری حداکثری از این رویداد علمی به‌منظور پیشبرد برنامه‌های مشترک و ارتقای تبادلات بورسیه‌های تحصیلی ارزیابی شد.