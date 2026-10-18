مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا از نقش نهاد‌های تجمیع‌کننده برق سبز، تسهیلات خرد و سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تأمین برق اوج تابستان ۱۴۰۶ خبر داد.

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به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مهدی حسینی، با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به مدل‌های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک، تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاران خرد و راه‌اندازی نهاد‌های تجمیع‌کننده برق سبز را از جمله راهکار‌های مؤثر برای افزایش ظرفیت تولید برق پاک تا اوج مصرف تابستان ۱۴۰۶ عنوان کرد.

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، با اشاره به روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور اظهار داشت: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به بهره‌برداری رسیده به حدود ۶ هزار و ۲۰۰ مگاوات رسیده است که از این میزان، حدود ۵ هزار و ۴۳ مگاوات به نیروگاه‌های خورشیدی متوسط و بزرگ و حدود ۵۳۸ مگاوات به نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی اختصاص دارد.

حسینی همچنین با اشاره به ثبت نزدیک به ۴۹ هزار نیروگاه خورشیدی انشعابی در کشور، مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران خرد را یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و بر ضرورت فراهم‌سازی بستر‌های لازم برای گسترش این مشارکت تأکید کرد.

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا با اشاره به ظرفیت طرح‌های تجدیدپذیر در دست احداث افزود: بیش از ۶ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر در مرحله احداث قرار دارد و ظرفیت طرح‌های پیش‌بینی‌شده تا اوج مصرف برق سال ۱۴۰۶ حدود ۶ هزار و ۷۳ مگاوات برآورد می‌شود؛ ظرفیتی که با تسریع در اجرای طرح‌ها می‌تواند به تقویت توان تولید برق کشور در دوره اوج مصرف کمک کند.

وی در ادامه، توسعه نهاد‌های تجمیع‌کننده برق سبز را از راهکار‌های تسهیل حضور نیروگاه‌های کوچک در بازار برق عنوان کرد و گفت: این نهاد‌ها با تجمیع ظرفیت تولید نیروگاه‌های مقیاس کوچک، امکان حضور مؤثرتر آنها در بازار برق و عرضه برق به مصرف‌کنندگان، به‌ویژه صنایع، را فراهم می‌کنند و می‌توانند زمینه بهره‌مندی سرمایه‌گذاران خرد از فرصت‌های جدید اقتصادی در صنعت برق را گسترش دهند.

حسینی همچنین توسعه سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی، طراحی و ارائه تسهیلات خرد و تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری را از الزامات گسترش نیروگاه‌های مقیاس کوچک برشمرد و تأکید کرد که استفاده از این ابزار‌ها می‌تواند موانع ورود سرمایه‌های خرد به صنعت برق را کاهش دهد و زمینه مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی را فراهم کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق اهداف توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نیازمند هم‌افزایی سیاست‌های حمایتی، تقویت سازوکار‌های بازارمحور، تأمین مالی پایدار و تسریع در اجرای طرحهاست؛ مجموعه اقداماتی که می‌تواند ضمن افزایش سهم برق پاک در سبد تولید کشور، به مدیریت ناترازی برق و ارتقای امنیت انرژی در اوج مصرف سال ۱۴۰۶ کمک کند.