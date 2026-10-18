به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، استاندار خراسان‌شمالی در جریان بازدید از مرکز پرتودهی محصولات کشاورزی شیروان، خواستار تدوین بسته‌های تشویقی برای توسعه پرتودهی محصولات کشاورزی شد؛ راهکاری برای کاهش ضایعات، افزایش ماندگاری محصولات و ارتقای ارزش افزوده تولیدات استان است.

بهمن نوری با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری اقتصادی از فناوری‌های نوین در زنجیره تولید محصولات کشاورزی، خواستار طراحی سازوکار‌های حمایتی برای ترغیب بهره‌برداران به استفاده از مرکز پرتودهی محصولات کشاورزی شیروان شد و افزود: این مجموعه نمونه‌ای از کاربرد‌های صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای در خدمت تولید است و بهره‌گیری هدفمند از این فناوری می‌تواند بخشی از چالش‌های پس از برداشت محصولات کشاورزی را کاهش دهد و زمینه حفظ کیفیت، افزایش ماندگاری و بهبود بازده اقتصادی تولید را فراهم کند.

استاندار خراسان‌شمالی در ادامه در بازدید از طرح دانشکده پرستاری شیروان، ضمن بررسی آخرین وضعیت عملیات اجرایی، میزان پیشرفت فیزیکی و اعتبارات هزینه‌شده، روند اجرای این طرح و چشم‌انداز بهره‌برداری از آن را مورد ارزیابی قرار داد.

طرح دانشکده پرستاری شیروان با زیربنای ۴ هزار و ۷۰۰ مترمربع، تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی رسیده و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آن هزینه شده و بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، بهره‌برداری از این مجموعه برای سال ۱۴۰۷ هدف‌گذاری شده است.

بهمن نوری، همچنین در جریان بازدید میدانی از طرح انتقال آب سرانی، آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی و روند ساخت تصفیه‌خانه شیروان را بررسی کرد.

ارزیابی مراحل اجرای طرح و بررسی وضعیت پیشرفت بخش‌های مختلف آن، با هدف پیگیری روند تکمیل زیرساخت‌های تأمین، انتقال و تصفیه آب انجام شد؛ زیرساخت‌هایی که نقش مهمی در تقویت ظرفیت تأمین پایدار آب و پاسخ‌گویی به نیاز‌های آبی منطقه دارند.

بازدید طرح بزرگ انتقال آب سرانی شیروان در چارچوب نظارت میدانی بر طرح‌های زیرساختی استان و بررسی روند اجرای پروژه‌های اولویت‌دار انجام شد.

سفر استاندار به شیروان