در راستای صیانت از منابع آبی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، عملیات شناسایی و قطع همزمان ۲۰ مورد انشعاب غیرمجاز آب طی دو روز در روستای پیرده شهرستان فیروزکوه، توسط امور آب و فاضلاب این شهرستان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیر امور آب و فاضلاب فیروزکوه گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از استفاده غیرقانونی از شبکه توزیع آب، مدیریت بهینه منابع آبی و حفظ حقوق مشترکان قانونی صورت گرفته است.

سیامک کتال با تأکید بر ضرورت برخورد با انشعابات غیرمجاز، اعلام کرد: مقابله با این موارد و جلوگیری از هدررفت آب، از جمله اقدامات مهم در راستای پایداری شبکه توزیع و تأمین عادلانه آب برای شهروندان است.

وی از شهروندان خواست تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به استفاده از انشعابات آب و گزارش موارد غیرمجاز، این مجموعه را در حفاظت از منابع ارزشمند آبی یاری کنند.