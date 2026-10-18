وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان، بر توسعه همکاری میان آموزش‌وپرورش و فدراسیون‌های ورزشی برای تقویت ورزش قهرمانی و پهلوانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر آموزش‌وپرورش در آیین افتتاح المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای با تأکید بر ضرورت شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان، بر توسعه همکاری میان آموزش‌وپرورش و فدراسیون‌های ورزشی برای تقویت ورزش قهرمانی و پهلوانی تأکید کرد.

علیرضا کاظمی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده آموزش‌وپرورش در حوزه ورزش دانش‌آموزی گفت: شناسایی استعداد‌های برتر ورزشی و پرورش آنها با همکاری فدراسیون‌های ورزشی از جمله اهدافی است که می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات خوبی در ورزش کشور باشد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه ورزش باستانی و کانون‌های ورزشی پهلوانی، این ظرفیت‌ها را فرصتی ارزشمند برای توسعه ورزش و ترویج فرهنگ پهلوانی در میان دانش‌آموزان دانست.

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه، تحصیل، تهذیب و ورزش را سه رکن اساسی برای دستیابی به سعادت و سلامت انسان عنوان کرد و از دانش‌آموزان خواست در کنار تحصیل، به فعالیت‌های ورزشی و تقویت توانمندی‌های فردی خود توجه داشته باشند.

کاظمی با تأکید بر اهمیت تحرک بدنی و سواد حرکتی، ورزش را یکی از مؤلفه‌های اساسی زندگی سالم دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از استعداد‌های دانش‌آموزی برای آینده ورزش کشور تأکید کرد