­رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی، گفت: نقش دولت در حوزه صنعت باید از تصدی‌گری به تسهیل‌گری تغییر کند و با اصلاح ساختار و رفع موانع، زمینه برای رقابت هرچه بیشتر و بهتر بخش خصوصی فراهم شود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما؛ حسن‌علی محمدی، افزود: دولت باید با اصلاح ساختار و رفع موانع و مشکلات بر سر راه فعالان بخش خصوصی، زمینه را برای ایجاد یک رقابت سالم و مؤثر فراهم کند.

رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس اضافه کرد: واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی باید در یک فرایند قانونی انجام شود و این شرکت‌ها به اشخاصی واگذار شوند که اهلیت کار را دارند.

محمدی گفت: با واگذاری واحد‌های صنعتی به بخش خصوصی و تسهیل‌گری دولت و حاکمیت در این بخش، هم شاهد افزایش رقابت و هم افزایش کیفیت کالا‌های تولیدشده خواهیم بود.

وی افزود: در حوزه خودرو نیز باید زمینه برای واردات خودرو‌های خارجی فراهم شود تا شاهد رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های خارجی باشیم که نتیجه آن افزایش کیفیت خودرو‌های داخلی خواهد بود.