پلیس راه خوزستان با همکاری دستگاه قضایی و نیرو‌های مسلح طرح‌های ویژه‌ای برای مقابله با تخلفات حادثه‌ساز برای ارتقاء ایمنی و نظم ترافیکی در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس پلیس راه خوزستان گفت: راهکار‌های جدید برای ارتقاء ایمنی و نظم ترافیکی و همچنین موارد صیانتی کارکنان بررسی شد.

سرهنگ سعید حسنوند بیان کرد: با همکاری دستگاه قضایی، نیرو‌های مسلح و پلیس راه خوزستان طرح‌های ویژه‌ای برای مقابله با تخلفات حادثه‌ساز در نظر گرفته خواهد شد.

وی گفت: این طرح‌ها شامل استقرار تیم‌های گشت ویژه پلیس راه و برخورد قاطع با تخلفات حادثه‌ساز برای جلوگیری از حوادث و تصادفات است.

سرهنگ حسنوند همچنین با تاکید بر تدوین برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی به شهروندان درباره خطرات ناشی از تخلفات حادثه‌ساز، خواستار تقویت فرهنگ ترافیکی و آگاه‌سازی عمومی در زمینه رعایت قوانین و مبارزه با رانندگی پرخطر شد.