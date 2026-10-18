به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مسئول توزیع کتاب‌های درسی استان کرمان با اشاره به حواشی پیش آمده در ارتباط با توزیع کتب درسی مدارس وضعیت واقعی توزیع کتاب‌های درسی در استان را تشریح کرد.

۱. کتاب‌های دریافتی از مبدأ، به شهرستان‌ها و نواحی ارسال شده‌اند

اسفندیاری گفت: تمامی کتاب‌های درسی که تا این تاریخ از سوی اداره نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی به استان ارسال و تحویل شده‌اند، در چارچوب فرایند اجرایی توزیع، به شهرستان‌ها و نواحی آموزشی استان ارسال شده‌اند. بنابراین، ارزیابی عملکرد حوزه توزیع استان باید بر مبنای کتاب‌های واقعاً دریافت‌شده و مستندات ارسال آنها صورت گیرد؛ چراکه مسئولیت توزیع کتاب‌هایی که هنوز به استان ارسال نشده‌اند، از نظر اجرایی با موضوع توزیع اقلام دریافتی متفاوت است.

۲. کسری برخی کتاب‌های درسی شاخه فنی‌وحرفه‌ای، مربوط به عناوین ارسال‌نشده به استان است

در حال حاضر، کسری برخی از عناوین درسی شاخه فنی‌وحرفه‌ای به این دلیل است که کتاب‌های مربوطه تاکنون از سوی اداره نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی به استان ارسال نشده‌اند. طبیعی است تا زمانی که این کتاب‌ها به استان نرسیده باشند، امکان توزیع آنها میان شهرستان‌ها، نواحی و دانش‌آموزان وجود نخواهد داشت.

وی افزود: به‌محض دریافت کتاب‌های باقی‌مانده، اقدامات لازم برای توزیع آنها انجام خواهد شد تا کتاب‌های موردنیاز در اختیار دانش‌آموزانی که سفارش خود را به‌درستی ثبت کرده‌اند، قرار گیرد. پیگیری این موضوع تا تکمیل فرایند تأمین و توزیع، مورد توجه این حوزه خواهد بود.

۳. ثبت سفارش، یکی از الزامات دریافت کتاب درسی است

نکته دیگری که در بررسی گزارش‌های مربوط به نرسیدن کتاب باید مورد توجه قرار گیرد، وضعیت ثبت سفارش دانش‌آموزان است. بخشی از موارد مطرح‌شده درباره دریافت‌نکردن کتاب، مربوط به دانش‌آموزانی است که اساساً سفارش کتاب درسی خود را ثبت نکرده‌اند.

مسئول توزیع کتب درسی استان کرمان گفت: بررسی وضعیت دریافت کتاب، بدون توجه به ثبت سفارش دانش‌آموز، عنوان درسی، پایه و رشته تحصیلی و وضعیت ارسال کتاب، نمی‌تواند تصویر دقیقی از عملکرد شبکه توزیع ارائه دهد. ازاین‌رو، ضروری است میان دانش‌آموزانی که سفارش ثبت‌شده دارند، اما کتاب آنها به دلیل کسری موجودی هنوز تأمین نشده است و افرادی که سفارشی ثبت نکرده‌اند، تفکیک قائل شویم.

وی در ادامه افزود: کتاب‌های دریافتی از مبدأ تا این تاریخ به شهرستان‌ها و نواحی استان ارسال شده‌اند و پیگیری تأمین عناوین باقی‌مانده نیز تا زمان دریافت و توزیع آنها ادامه خواهد داشت.