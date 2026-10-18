



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با سراسر کشور و در آغاز هفته تربیت بدنی ، المپیادهای ورزشی دانش آموزی درون مدرسه ای در بیش از ۸ هزار آموزشگاه دولتی و غیردولتی در استان فارس آغاز شد.

مدیر کل اموزش و پرورش فارس در مراسم افتتاحیه این المپیاد، توجه به تربیت بدنی و مهارت اموزی ورزشی دانش اموزان را از مهم ترین برنامه های آموزش و پرورش فارس بیان کرد.

کلاری با بیان اینکه المپادهای ورزشی درون مدرسه ای امسال با شعار هر دانش آموز یک استعداد و یک رشته ورزشی آغاز شده است ، افزود: در همین راستا هم هر آموزشگاه یک میدان پویایی و نشاط برای دانش آموزان است .

وی افزود : در المپیاد ورزشی امسال هم دانش آموزان در تمامی رشته های ورزشی از جمله والیبال ، بسکتبال ، فوتسال، فوتبال، طناب زنی، دو، پرش ، بازی های بومی محلی ، رزمی، فکری و هر رشته ورزشی ای که در مدارس وجود دارد شرکت می‌کنند.

کلاری افزود : المپیاد درون مدرسه ای امسال به صورت خانوادگی، مادر دختری، پدر پسری، عشایری و استثنایی برگزار می شود و تلاش بر این است که هر دانش اموز یک مهارت ورزشی خاص را دنبال کند.

این المپیادها تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد و برگزیدگان به رقابت های استانی، منطقه ای، کشوری اعزام و قهرمانان نهایی به تیم های ملی ورزشی دعوت می‌شوند.

استان فارس در سال گذشته در المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای توانست ۷ کاپ قهرمانی را در سطح کشور کسب کند.