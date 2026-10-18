به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان مهر گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف خودروی سواری پژوپارس و تیبا در کیلومتر ۴ محور مهر_گله دار به هلال‌احمر اعلام شد.

میثم نیکنام افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر با یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او در پایان گفت: این حادثه دو مصدوم مرد و یک مصدوم زن به همراه داشت که نجاتگران، پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، به انجام کمک‌های اولیه اقدام کردند و سپس مصدومان را برای ادامه مراحل درمان با همکاری عوامل اورژانس۱۱۵ به بیمارستان انتقال دادند.