مهلت ثبت نام و انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) دانشگاه‌ها ، ساعت ۲۴ امشب به پایان می‌رسد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی «بدون آزمون» سراسری مهرماه سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در تاریخ ۱۳ مهر منتشر شد و پس از آن اصلاحیه‌های سری اول، دوم و سوم دفترچه در تاریخ‌های ۱۶، ۱۸ و ۱۹ مهر منتشر شده است.

متقاضیان می‌توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اصلاحیه‌های منتشر شده و با فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیازِ ثبت‌نام به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً در این مرحله ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا امروز (۲۶ مهر) برای ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

این تمدید مهلت ثبت‌نام منحصراً برای متقاضیانی است که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام نکرده‌اند.

نحوه گزینش داوطلبانی که در این روش شرکت می‌کنند با توجه به نوع مدرک دیپلم و همچنین رشته انتخابی، بر اساس جدول ضریب تأثیر اعمال سوابق تحصیلی مندرج در دفترچه راهنما خواهد بود.