مسئول تربیت بدنی سپاه کربلا مازندران، ورزش را عرصه‌ای برای نمایش توانمندی ایران و ترویج اخلاق اسلامی و جوانمردی دانست.

ورزش، عرصه نمایش اقتدار ایران و ترویج جوانمردی است

ورزش، عرصه نمایش اقتدار ایران و ترویج جوانمردی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مسئول تربیت بدنی سپاه کربلا مازندران به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، بر نقش ورزش در نمایش توانمندی‌های ایران و ترویج اخلاق اسلامی، انسانیت و جوانمردی تأکید کرد.

سرهنگ پاسدار جواد کردان گفت: ورزش یکی از عرصه‌های مهم تقابل با جبهه استکبار است و حضور ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران، جلوه‌ای از اقتدار و توانمندی ملت ایران را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: کاروان‌های ورزشی از معرفان فرهنگ و تمدن مردم ایران هستند و اخلاق، انسانیت، فتوت و جوانمردی از ارزش‌هایی است که باید در تربیت نسل جوان مورد توجه قرار گیرد.

مسئول تربیت بدنی سپاه کربلا مازندران با اشاره به جایگاه شهدای ورزشکار گفت: جامعه ورزش کشور شهدای شاخصی را در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی تقدیم کرده است و نام و یاد این شهدا، الگویی ماندگار برای نسل جوان به شمار می‌رود.

سرهنگ کردان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های جامعه ورزش بسیج مازندران افزود: قهرمانان و پهلوانان استان، علاوه بر درخشش در عرصه قهرمانی، در توسعه ورزش همگانی و ترویج فرهنگ پهلوانی نیز نقش‌آفرین هستند.

وی در پایان، هفته تربیت بدنی و ورزش را به مردم مازندران، به‌ویژه جامعه ورزش استان، مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه تبریک گفت و بر تقویت سرمایه فرهنگی و ورزشی مازندران با تکیه بر اخلاق اسلامی و روحیه جوانمردی تأکید کرد.

سرهنگ کردان همچنین با گرامیداشت یاد شهدا و امام راحل، برای رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، آرزوی سلامتی و توفیق کرد.