به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس داده‌های ۲۰ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح یکشنبه بیست و ششم مهرماه با میانگین ۱۱۵ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ احمدآباد با عدد ۱۵۷، انقلاب ۱۵۱، ولدان ۱۵۲ و محور شرق اصفهان ۱۷۴ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه ملک شهر با عدد ۱۳۵، پارک زمزم ۱۰۳، خیابان پروین اعتصامی ۱۳۲، بزرگراه خرازی ۱۳۸، رهنان ۱۲۶، زینبیه ۱۱۳، خیابان‌ فرشادی ۱۳۴، کاوه و جی ۱۳۵ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه دانشگاه صنعتی با عدد ۶۱، علوم‌پزشکی ۹۰، رودکی و فیض ۹۶، سپاهان‌شهر ۷۲، شهرک منتظری ۸۴ و میرزا طاهر ۸۲ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.