برگزاری یکی از کمیسیون‌های ششگانه شورای عالی سلامت و امنیت غذا

برگزاری یکی از کمیسیون‌های ششگانه شورای عالی سلامت و امنیت غذا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حسن حبیبی جانشین رئیس سازمان غذا و دارو در نشست کمیسیون امنیت غذا گفت: سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی ماموریت‌هایی چشم انداز برای دستگاه‌های اجرایی معرفی کرد.

وی افزود: چهار بخش تمرین و امنیت دارو و تامین و امنیت پایدار غذا در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

حبیبی گفت: توجه به توضیح سبد غذایی برای دهک‌های پایین جامعه از اولویت‌های این سند است.

وی اضافه کرد: امنیت غذا در کشور امری فرابخشی است ایجاد هماهنگی و که با همکاری بین بخشی و تقسیم بندی وظایف هر دستگاه فراهم می‌شود.

جانشین سازمان غذا و دارو گفت: نشست امروز کمیسیون امنیت غذا با هدف هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه است.