پخش زنده
امروز: -
نخستین نشست کمیسیون امنیت غذا در خصوص سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حسن حبیبی جانشین رئیس سازمان غذا و دارو در نشست کمیسیون امنیت غذا گفت: سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی ماموریتهایی چشم انداز برای دستگاههای اجرایی معرفی کرد.
وی افزود: چهار بخش تمرین و امنیت دارو و تامین و امنیت پایدار غذا در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
حبیبی گفت: توجه به توضیح سبد غذایی برای دهکهای پایین جامعه از اولویتهای این سند است.
وی اضافه کرد: امنیت غذا در کشور امری فرابخشی است ایجاد هماهنگی و که با همکاری بین بخشی و تقسیم بندی وظایف هر دستگاه فراهم میشود.
جانشین سازمان غذا و دارو گفت: نشست امروز کمیسیون امنیت غذا با هدف هماهنگی دستگاههای ذیربط در این زمینه است.