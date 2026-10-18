رئیس بانک مرکزی چین با حمایت از افزایش نظارت صندوق بین‌المللی پول بر ریسک‌های مالی آمریکا و اقتصاد‌های بزرگ، نسبت به پیامد‌های کسری بودجه‌های مزمن، افزایش هزینه استقراض و بی‌ثباتی بازار‌های مالی جهان هشدار داد.



به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما از پکن، پان گونگ‌شنگ رئیس بانک مرکزی چین، در نشست کمیته بین‌المللی پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول در بانکوک خواستار توجه بیشتر این نهاد به خطر‌های مالی اقتصاد‌های بزرگ به وِیژه آمریکا و آثار سر ریز آن بر دیگر کشور‌ها شد.

او همچنین تأکید کرد، تحلیل عدم‌توازن‌های اقتصاد جهانی باید بیش از گذشته عواملی مانند جریان سرمایه و تحولات بازار‌های مالی را دربرگیرد، این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کسری بودجه دولت فدرال آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ به حدود دو تریلیون دلار رسیده است؛ رقمی که بر اساس برآورد دفتر بودجه کنگره آمریکا، حدود ۲۱۸ میلیارد دلار بیشتر از سال مالی قبل است، افزایش هزینه‌های دولت و پرداخت بهره بدهی‌ها در کنار بالا ماندن نرخ‌های استقراض فشار بیشتری بر وضعیت مالی واشنگتن وارد کرده است.

رئیس بانک مرکزی چین در بخش دیگری از سخنانش از نظام تجارت چند جانبه حمایت کرد و با اقدامات حمایت‌گرایانه مخالفت کرد؛ موضعی که در بستر اختلافات تعرفه‌ای و رقابت اقتصادی چین و آمریکا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند پکن با برجسته کردن کسری بودجه و ریسک‌های مالی آمریکا در تلاش است تا توجه جامعه بین‌المللی را از بررسی مازاد تجاری چین به سوی پیامد‌های سیاست‌های مالی آمریکا و اقتصاد‌های پیشرفته سوق دهد.