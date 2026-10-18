چمران در خصوص گزارش بازسازی جنگ و پیش‌بینی تراکم برای بازسازی‌ها، هم گفت: قرار شد هر سه ماه یکبار آخرین گزارشات به کمیسیون ماده پنج ارائه شود که گزارش آماری ارائه شده است. همچنین مقرر شد به صورت کتبی هم این گزارش را هم به کمیسیون ماده پنج و هم به شورا ارائه دهند. چمران گفت: بنده تاکید داشتم یک بانک اطلاعات از بازسازی‌ها میزان تراکم ارائه شده به ساختمان‌ها شکل بگیرد.

طرح‌های عمرانی شهر تهران در جنگ متوقف نشد

ایام فاطمیه همچون ایام محرم پرشکوه برگزار شود

انتقاد عضو شورای شهر از برگزارنشدن جلسات هیئت رئیسه

معلولان در زمینه تصمیم‌گیری‌های شهری مشارکت داده شوند

همچنین رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: افراد دارای معلولیت باید در زمینه تصمیم گیری برای فضا‌هایی که در آن حضور دارند، مشارکت داده شوند.

زهرا شمس‌احسان با بیان این حق دسترسی برابر به شهر یک حق بنیادی است، اظهار کرد: افراد دارای معلولیت باید در زمینه تصمیم گیری برای فضا‌هایی که در آن حضور دارند، مشارکت داده شوند.

وی همچنین تصریح کرد: بر اساس قانون یک فرد دارای معلولیت می‌تواند به عنوان مشاور در جلسات کمیته مناسب سازی حضور یابد. عدم حضور این افراد در کمیته‌ها حذف صدای آنهاست و بدون این صدا، کمیته مناسب سازی از پاسخگویی به نیاز عادلانه شهروندان فاصله می‌گیرد.

شمس احسان با بیان اینکه شهرداری باید نسبت به بازنگری و ابلاغ مجدد آن اقدام کند، یادآور شد: هدف ما حضور یک فرد دارای معلولیت با حق رأی در کمیته مناسب سازی است. باید حرکتی را شروع کنیم که شهر پاسخگوی صدای شهروندان خود باشد.

وی در مورد برگزاری انتخابات شورا‌ها نیز گفت: تا جایی که در جریانم پیشنهاد‌های ارائه شده به شعام هنوز با پاسخی همراه نبوده است. ما گفتیم تا پیروزی مسجل نشده تاریخی اعلام نشود.­در ادامه نشست شورای شهر، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه طرح های عمرانی شهر در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه متوقف نشد، گفت:طرح تورم صفر دشمنان داخلی و خارجی زیادی پیدا کرده، اما به کوری چشم دشمنان این طرح با قدرت پیش می‌رود و موفق خواهد شد.سید محمد آقامیری با بیان اینکه روز گذشته طرح بزرگراه امیر سپهبد شهید سید عبدالحریم موسوی به بهره برداری رسید، اظهار کرد: این پروژه در سال ۱۳۹۳ در سه فاز تعریف شده بود که در روز گذشته فاز اول و سوم آن به بهره برداری رسید.وی افزود: مرحله اول حدفاصل بلوار کرمان خودرو به موازات بزرگراه شهید لشکری به طول ۸۵۰ متر اجرا شد. فاز دوم آن نیز در امتداد بزرگراه شهید همدانی است که معارضین آن در حال رفع است و تا ۶ ماه آینده به بهره برداری می‌رسد. فاز سوم نیز حدفاصل بزرگرتاه شهید همدانی و خرازی است که به طول سه کیلومتر به بهره برداری رسید.آقامیری با بیان اینکه ۱۱ دستگاه پل در این محدوده ساخته شده که زنجیره دسترسی محلی را کامل می‌کند، یادآور شد: ایمنی عبور و مرور با افتتاح این پل‌ها ارتقاء پیدا می‌کند و از سویی دیگر زمان سفر‌ها را کاهش می‌دهد.وی با اعلام اینکه این طرح به نام سرلشکر شهید موسوی نامگذاری شد، خاطرنشان کرد: افتتاح این پروژه در زمان تهدید‌های آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهد که تمدن کهن ایران محکم ایستاده و تودهنی محکمی به دشمنان خواهد زد.رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه پروژه‌های عمرانی شهر متوقف نشد، تصریح کرد: تا پایان سال ۱۴ پروژه عمرانی به بهره برداری خواهد رسید. طرح‌های عمرانی و تخصصی ما تعطیل نشده و نیرو‌های ما قدرتمند پای کار ایستاده‌اند.وی اعلام کرد: طرح تورم صفر دشمنان داخلی و خارجی زیادی پیدا کرده، اما به کوری چشم دشمنان این طرح با قدرت پیش می‌رود و موفق خواهد شد.رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه رهبر شهید تأکید داشتند که ایام فاطمیه همچون ایام محرم باید پرشکوه برگزار شود، گفت: علیرغم تمام تهدیدات باید شهر تهران را در ایام فاطمیه به شکلی مدیریت کنیم که مورد تأیید رهبر شهیدمان باشد.سید احمد علوی با بیان اینکه باید کمک کنیم که هیئت‌های مذهبی برای ایام فاطمیه برنامه‌های منسجمی داشته باشند، اظهار کرد: رهبر شهید ما تأکید داشتند که ایام فاطمیه همچون ایام محرم باید پرشکوه برگزار شود.وی افزود: علیرغم تمام تهدیدات باید شهر تهران را در ایام فاطمیه به شکلی مدیریت کنیم که مورد تأیید رهبر شهیدمان باشد.درادامه نشست شورا، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما هر سال هیئت رئیسه انتخاب می‌کنیم که باید جلساتی تشکیل دهند و روند تذکرات را مشخص کنند. در طول این پنج سال هیئت رئیسه جلسه‌ای در این زمینه تشکیل نداده است.احمد صادقی با بیان اینکه مدیریت صحن به هیئت رئیسه واگذار شده است، اظهار کرد: ما هر سال هیئت رئیسه انتخاب می‌کنیم که باید جلساتی تشکیل دهند و روند تذکرات را مشخص کنند. در طول این پنج سال هیئت رئیسه جلسه‌ای در این زمینه تشکیل نداده است.وی همچنین تصریح کرد: بر اساس قانون هیئت رئیسه می‌تواند موارد را بررسی کند؛ وقتی بحث قانون در شورا به میان آمد، نیاز بود که این موضوع را مطرح کنیم.