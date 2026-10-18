نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در نشست با اعضای ستاد امت مبعوث، افزایش فعالیت مساجد، هیئت‌ها و ظرفیت‌های مردمی را برای تقویت حضور در اجتماعات، خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در نشست با اعضای ستاد امت مبعوث با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌های مردمی گفت: باید با بررسی جامع ظرفیت‌های شهر، چند نقطه محوری و محله‌ای برای برگزاری تجمعات و حرکت‌های مردمی تعیین شود تا زمینه حضور گسترده‌تر مردم در برنامه‌ها فراهم شود.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به ظرفیت مکان‌هایی همچون میدان امام حسین (ع)، شهر صنعتی، و امامزاده آمنه خاتون، پیشنهاد کرد برنامه‌های هفتگی با محوریت این نقاط طراحی شود و در برخی شب‌ها، حرکت‌های پیاده و راهپیمایی‌های مردمی از این مناطق به سمت نقاط مرکزی شهر یا بقاع متبرکه برگزار شود.

او با تأکید بر نقش محوری مساجد در سازمان‌دهی اجتماعات مردمی، ابراز داشت: از میان حدود ۲۸۰ مسجد شهر، باید ظرفیت تعداد قابل توجهی از مساجد به‌صورت هدفمند فعال شود و ائمه جماعات، روحانیون، هیئت‌های مذهبی، مدارس علمیه و پایگاه‌های بسیج در این زمینه مشارکت جدی داشته باشند.

آیت‌الله دری افزود: اگر مساجد و هیئت‌ها به‌صورت منظم پای کار بیایند و برنامه‌های هفتگی، به‌ویژه در شب‌های جمعه، با مشارکت گسترده مردم برگزار شود، می‌توان شاهد شکل‌گیری اجتماعات پرشورتر مردمی بود. همچنین پیش‌بینی موکب‌ها و پذیرایی ساده در مسیر حرکت مردم می‌تواند به تقویت این برنامه‌ها کمک کند.