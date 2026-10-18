آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری، بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه بشاگرد و حاجی آباد و برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد وگسترش ابر، رگبار باران و رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

هواشناسی هرمزگان ۲۶ مهر؛ احتمال رگبار باران و رعد و برق

هواشناسی هرمزگان ۲۶ مهر؛ احتمال رگبار باران و رعد و برق

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در برخی از مناطق با تقویت بارش‌های نقطه‌ای، رگبار نسبتاً شدید باران وسیلابی شدن مسیل‌ها و افزایش باد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود و در رفت و آمد‌های عصرگاهی احتیاط شود.

وی افزود: دریا صبح آرام است، اما با توجه به ناپایداری جوی، بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر، وقوع تندباد لحظه‌ای و گرد و خاک و مواج شدن موقتی دریا در شمال تنگه هرمز محتمل خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر مرکزی صورت گیرد و شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از دریاروی در این ساعت ها خودداری کنند.

حمزه نژاد گفت: این شرایط جوی و دریایی تا روز سه شنبه ۲۸ مهر در استان ادامه دارد.

به لحاظ دمایی در این مدت کاهش نسبی دمای بیشینه پیش بینی می شود.

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