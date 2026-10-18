رئیس‌کل دادگستری استان فارس گفت: سازمان بازرسی متولی شناسایی آسیب‌ها و کشف گلوگاه‌هاست و دادگستری نیز احقاق حق و دادرسی عادلانه را دنبال می‌کند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی‌نسب در نشست مشترک با مدیرکل و کارکنان اداره کل بازرسی استان فارس که به مناسبت سالروز تأسیس این سازمان و با حضور استاندار فارس، اعضای شورای قضایی برگزار شد، جایگاه سازمان بازرسی را در صیانت از حقوق مردم، نظارت بر حسن اجرای قوانین، حفظ بیت‌المال و سلامت اداری بی‌بدیل توصیف کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس با اشاره به اقتضائات اقتصادی کشور و نقش پیشگام استان فارس تصریح کرد: مسئولان باید تلاشی مضاعف برای آرامش بازار و رفاه معیشتی شهروندان به‌کار گیرند. با توجه به وسعت استان و گستردگی گلوگاه‌ها، ضروری است تمامی سازوکار‌های نظارتی در کنار دستگاه‌های متولی بازار هم‌راستا شوند تا شاهد انسداد روزنه‌های فساد و کاهش ملموس تخلفات باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب، دادگستری و بازرسی را مکمل برای یک هدف مشترک برشمرد و تأکید کرد: سازمان بازرسی متولی شناسایی آسیب‌ها و کشف گلوگاه‌هاست و دادگستری نیز احقاق حق و دادرسی عادلانه را دنبال می‌کند؛ این دو بازوی عدالت‌گستر با انسجام راهبردی می‌توانند با کوتاه کردن دست زیاده‌خواهان، موجبات افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را فراهم سازند.

وی با تأکید بر محوریت «نظارت پیشگیرانه»، خاطرنشان کرد: نباید نوع نظارت به‌گونه‌ای باشد که مدیران دلسوز، توانمند و جسور احساس تنهایی، ترس یا عقب‌نشینی کنند؛ بلکه مرزبندی‌ها باید به نحوی تعریف شود که ضمن تشویق و پشتیبانی از مدیران پاکدست، عرصه بر قانون‌شکنان و سوءاستفاده‌کنندگان تنگ شود.

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به دشواری‌های حرفه بازرسی افزود: گزارش‌های تولیدی بازرسی کل استان باید آن‌چنان متقن، مستند و مستدل باشند که قضات با اتکا به آنها احکام نهایی را بدون اطاله دادرسی صادر کنند و جایگاه مرجعیت این نهاد نظارتی حفظ شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب در ادامه پیشنهاد کرد: به‌منظور پیشبرد روان‌تر امور، کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان دادستان در حوزه حقوق عامه، دادسرای اقتصادی، معاونت دادگستری و بازرسان تشکیل شود تا به‌صورت ماهانه سیر پرونده‌های واصله، منشأ تخلفات و پیامد‌های اجتماعی آن را رصد کرده و تصمیمات گره‌گشا اتخاذ کنند.

وی در بخش پایانی سخنان خود، ورود پیشگیرانه بازرسی به مقوله‌هایی نظیر نظارت بر مناقصات و معاملات، تسریع در فرآیند‌های صدور مجوز برای مراکز تولیدی و صنعتی، تعیین‌تکلیف اراضی واگذارشده بلاتکلیف سنوات گذشته، پایش سلامت استخدام‌ها و پیگیری تعهدات ایفا‌نشده بانکی و ارزی در حوزه واردات را از اولویت‌های ضروری برشمرد و بر ارزیابی سالانه نقاط قوت و ضعف عملکرد‌ها جهت ارتقای بهره‌وری سازمانی تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس با تأکید بر اینکه نظارت و بازرسی باید ضمن ناامن‌سازی فضا برای متخلفان، تکیه‌گاهی مطمئن برای مدیران شجاع و خدمتگزار باشد، خواستار هم‌افزایی همه‌جانبه دستگاه قضایی و سازمان بازرسی برای صیانت از بیت‌المال، مهار تخلفات اقتصادی و ارتقای اعتماد عمومی شد.

وی همچنین تشکیل کمیته‌ای مشترک میان دادگستری و بازرسی کل استان را جهت رصد و پایش مستمر پرونده‌ها و تسریع در حل مسائل دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد داد.