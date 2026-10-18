مشاور وزیر و دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن گفت: دانش‌آموزان شرکت‌کننده در برنامه‌های دینی و قرآنی، سفیران این فعالیت‌ها در مدارس، مناطق و استان‌ها هستند و می‌توانند با انتقال آموخته‌های خود، در گسترش فرهنگ قرآن، نماز و مهدویت نقش مؤثری ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا مسیب زاده در آئین افتتاحیه چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز که با حضور دانش‌آموزان نخبه گفتمان مهدوی در سراسر کشور به میزبانی استان قم برگزار شد، گفت: مسابقات گفتمان مهدویت ، تنها فرصتی برای کسب دانش نیست، بلکه بستری برای انتقال آگاهی‌های دینی به جامعه و ترویج فرهنگ انتظار به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت تعمیق معرفت مهدوی و ترویج فرهنگ انتظار ، افزود : مسابقات گفتمان مهدویت ، باید فراتر از رقابت‌های آموزشی، به بستری برای تبیین مستند و منطقی آموزه‌های مهدوی، مقابله با خرافات و انتقال آموخته‌های دانش‌آموزان به جامعه تبدیل شود.

مشاور وزیر و دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و جنگ‌های تحمیلی، به‌ویژه امام شهید و فرماندهان شهید گفت : این شهدا جان ارزشمند خود را برای حفظ امنیت و آرامش جامعه فدا کردند و پاسداشت یاد و آرمان‌های آنها وظیفه همگان است.

مسیب زاده با قدردانی از برگزارکنندگان مسابقات گفتمان مهدویت، دانش‌آموزان شرکت‌کننده، مربیان و مدیران مدارس افزود : فعالیت‌های قرآنی، دینی، علمی و ورزشی در آموزش‌وپرورش همگی ارزشمند هستند، اما برخی برنامه‌ها به دلیل ماهیت و اهداف خود، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. مسابقات گفتمان مهدویت از جمله این فعالیت‌هاست که علاوه بر ارتقای دانش شرکت‌کنندگان، زمینه انتقال آموخته‌ها به دیگران را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این مسابقات، گفت‌و‌گو، تبادل نظر و تبیین آگاهانه معارف مهدوی است، گفت : شرکت‌کنندگان باید بتوانند دانش خود را با زبانی روشن، مستدل و متناسب با نیاز مخاطبان به جامعه منتقل کنند. در این مسیر، گفت‌و‌گو و جدال احسن می‌تواند زمینه‌ساز افزایش آگاهی و تقویت باور‌های دینی باشد.

مشاور وزیر و دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن با تأکید بر ضرورت شناخت صحیح آموزه‌های مهدوی افزود : در موضوع حضرت مهدی (عج)، به دلیل اهمیت و جایگاه این موضوع، مطالب نادرست، خرافات و روایت‌های جعلی نیز مطرح شده است؛ بنابراین، ضروری است برای شناخت دقیق این معارف به منابع معتبر و مستند مراجعه کنیم و دانش خود را بر پایه اطلاعات صحیح گسترش دهیم.

مسیب‌زاده گفت : در کنار کسب معرفت، باور قلبی به آموزه‌های مهدوی نیز اهمیت دارد، لذا اعتقاد به حضور و نظارت امام زمان (عج) باید در رفتار و عملکرد فردی ما نمود پیدا کند و نگاه ما به زندگی و مسئولیت‌هایمان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در آغاز سال تحصیلی و تاکید بر اهمیت پیوند تقوا و دانایی در تربیت نسل جوان افزود : تقوا و دانایی دو مؤلفه مهم در مسیر رشد و تعالی انسان هستند و در کنار باورمندی دینی، باید زمینه افزایش آگاهی و معرفت را نیز فراهم کنیم. شرکت‌کنندگان در مسابقات گفتمان مهدویت لازم است با تقویت دانش خود، توانایی تبیین علمی و منطقی این آموزه‌ها را به دست آورند.

مشاور وزیر آموزش وپرورش با اشاره به اهمیت فرهنگ انتظار گفت : انتظار فرج به معنای انفعال و دست روی دست گذاشتن نیست، بلکه منتظر واقعی فردی آماده، مسئولیت‌پذیر و در حال تلاش است. در عین حال، تعیین زمان برای ظهور صحیح نیست و وظیفه ما آمادگی، حرکت در مسیر درست و انجام مسئولیت‌هاست.

مسیب‌زاده افزود : زیبایی انتظار در این است که انسان بدون تعیین زمان برای ظهور، وظایف خود را به‌درستی انجام دهد و برای تحقق ارزش‌های دینی و اجتماعی تلاش کند. پرداختن شتاب‌زده به نشانه‌های ظهور و تعیین زمان برای آن، با مفهوم صحیح انتظار سازگار نیست.

وی با تأکید بر ضرورت حضور فعال دانش‌آموزان در عرصه‌های اجتماعی گفت : مسابقات گفتمان مهدویت نباید به یک رقابت فردی و محدود به محیط آموزشی خلاصه شود، بلکه آموخته‌های دانش‌آموزان باید در جامعه نیز مورد استفاده قرار گیرد. حضور فعال در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، از جمله زمینه‌های به‌کارگیری این آموخته‌هاست.

مشاور وزیر و دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش‌وپرورش استان قم، معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش و دست‌اندرکاران برگزاری مسابقات، ابراز امیدواری کرد: دانش‌آموزان با تقویت معرفت دینی و عمل به آموزه‌های مهدوی، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ انتظار و گسترش این گفتمان در جامعه داشته باشند.