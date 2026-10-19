به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در شهرستان برخوار، هزار و ۱۰۰ هکتار باغ انار، انگور، زرشک و پسته وجود دارد که بیش از یک سوم آن، انگور از انواع عسگری، مهره و یاقوتی، قرمز، سیاه و کشمشی است و به طور میانگین، از هر هکتار، ۱۰ تن انگور برداشت می‌شود.

شهردار دولت‌آباد گفت: برای حمایت از باغداران و خرید با قیمت مناسب برای عموم مردم، بازارچه عرضه مستقیم انگور در ورودی شهر دولت‌آباد راه اندازی شده است.

محمد حسن یاری افزود: باغداران دولت آبادی در ۲۵ غرفه عرضه مستقیم انگور تا پایان مهر در میدان انقلاب در ورودی شهر دولت آباد، محصول‌های خود را به فروش می‌رسانند.

پیش بینی می‌شود امسال، بیش از چهارده هزار تن انواع انگور از باغ‌های دولت آباد برداشت و در این بازاچه به فروش برسد.