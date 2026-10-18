

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم های التعاون عربستان و الفیصلی اردن از گروه سه فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ۲، ۱۲ آبان ماه در بریده عربستان برگزار می‌شود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا موعود بنیادی فرد به عنوان داور، فرهاد مروجی به همراه بهمن عبدالهی به عنوان کمک‌های وی قضاوت این بازی را برعهده دارند.

همچنین سیدوحید کاظمی به عنوان داور چهارم در این مسابقه حضور دارد. ناظر داوری از بحرین و نماینده مسابقه از سوریه انتخاب شده است.