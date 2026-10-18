به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان از حضور ۱۱ پژوهشگر این دانشگاه در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان خبر داد.

حسین محبی گفت: تعداد ۱۱ نفر از اعضای این دانشگاه در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار گرفتند؛ دستاوردی علمی که بیانگر استمرار تلاش‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی و نقش‌آفرینی سرمایه انسانی دانشگاه در تولید دانش و گسترش مرز‌های علم است.

وی افزود: بر اساس این فهرست، علیرضا عسکرزاده، هادی بیت‌الهی، محمد نجف‌زاده، محمدباقر عسکری، مریم فیاضی، فرشید کی‌نیا، مهدی یوسفیان، عصمت راشدی، مهدی رحیمی، فریبا گرکانی‌نژاد و علی بهراد وکیل‌آباد در شمار پژوهشگران برگزیده قرار گرفته‌اند تا تعداد پژوهشگران دانشگاه در این فهرست، در مقایسه با سال گذشته یک نفر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: حضور همکاران ارجمند دانشگاه در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان، مایه خرسندی و افتخار است و افزایش تعداد پژوهشگران دانشگاه در این فهرست، نشان از استمرار تلاش‌های علمی و پژوهشی و برخورداری دانشگاه از سرمایه انسانی توانمند و اثرگذار دارد.

وی تصریح کرد: این فهرست بین‌المللی با تکیه بر شاخص‌های استنادی و اثرگذاری علمی پژوهشگران تهیه می‌شود و حضور در آن، نشان‌دهنده بازتاب و ارجاع به دستاورد‌های علمی پژوهشگران در جامعه علمی است.