به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان جنوبی گفت: مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور با عنوان «یادواره شهدای امنیت»، یکم آبان در ۷ کلاس، به میزبانی شهرستان سرایان برگزار می‌شود.

خواجوی افزود: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰۰ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور در این رقابت‌ها حضور یابند.

وی گفت: این مسابقات در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهر برای تمرین و آمادگی تجهیزات و یکم آبان برای رقابت موتورسواران برگزار می‌شود.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان جنوبی گفت: برگزیدگان این رقابت به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند.

خواجوی پیست موتورسواری سرایان را از پیست‌های تراز اول کشور عنوان کردو افزود: این پیست با دارا بودن برج نوری، قابلیت برگزاری مسابقات در شب را نیز دارد.