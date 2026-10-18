استنشاق گاز مونوکسیدکربن در یکی از منازل مسکونی بوکان، پنج نفر از اعضای یک خانواده را راهی بیمارستان کرد. اورژانس همزمان با آغاز فصل سرما نسبت به خطرات استفاده از وسایل گرمایشی غیرایمن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بی‌احتیاطی در استفاده از وسایل گرمایشی، حادثه‌آفرین شد و پنج نفر از اعضای یک خانواده در شهرک نساجی بوکان را بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن مسموم کرد.

این حادثه در یکی از منازل مسکونی شهرک نساجی بوکان رخ داد و با اعلام گزارش آن به مرکز فوریت‌های پزشکی، بلافاصله واحد موتورلانس به عنوان نخستین تیم امدادی به محل اعزام شد.

پیمان رضایی، مسئول فوریت‌های پزشکی بوکان در این خصوص گفت: پس از حضور تیم‌های امدادی و آمبولانس‌های پایگاه شماره یک و پایگاه بانوان اورژانس ۱۱۵ در محل، کارشناسان اورژانس وضعیت مصدومان را ارزیابی کرده و اقدامات درمانی اولیه را برای آنها انجام دادند.

وی افزود: هر پنج مصادم این حادثه پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید قلی‌پور بوکان منتقل شدند.

مسوول فوریت‌های پزشکی بوکان با اشاره به آغاز فصل سرما و افزایش خطرات ناشی از استنشاق گاز مونوکسیدکربن، نسبت به رعایت نکردن اصول ایمنی در نصب و به‌کارگیری وسایل گرمایشی هشدار داد.

رضایی با یادآوری اینکه مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ، بی‌بو و بسیار سمی است و به همین دلیل از آن با عنوان «قاتل خاموش» یاد می‌شود، تاکید کرد: شهروندان باید پیش از راه‌اندازی وسایل گرمایشی، حتماً از استاندارد بودن دودکش‌ها و باز بودن مسیر خروج گاز‌های حاصل از احتراق اطمینان حاصل کنند تا از وقوع حوادث تلخ این‌چنینی پیشگیری شود.