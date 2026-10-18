مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: اجرای طرح کنترل و نظارت مشترک بر ناوگان حمل و نقل باری و مسافری به منظور ارتقای ایمنی تردد و افزایش کیفیت خدمات حمل و نقل جاده‌ای، آغاز شد.

ناوگان حمل و نقل باری و مسافری در ایلام، زیر ذره‌بین نظارت مشترک رفت

ناوگان حمل و نقل باری و مسافری در ایلام، زیر ذره‌بین نظارت مشترک رفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حیدر دشتی پور اظهار کرد: طرح کنترل و نظارت مشترک بر ناوگان حمل و نقل باری و مسافری با حضور پلیس راه و رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند در محدوده پلیس راه محور ایلام- کرمانشاه اجرا شد و هدف از آن؛ ارتقای ایمنی تردد، کنترل وضعیت فنی ناوگان و افزایش کیفیت خدمات حمل و نقل جاده‌ای است.

وی افزود: در این طرح؛ ناوگان باری و مسافری به صورت مشترک از سوی کارشناسان راهداری و پلیس راه مورد بازرسی قرار گرفتند و وضعیت فنی، ایمنی و مدارک آنها بررسی شد؛ تا از بروز حوادث جاده‌ای پیشگیری شود.

این مسئول تصریح کرد: کنترل و نظارت بر ناوگان حمل و نقل؛ یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش تصادف‌ها و افزایش ایمنی در محور‌های مواصلاتی استان است و به صورت مستمر در محور‌های پرتردد ادامه خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل باید نسبت به رعایت نکات ایمنی و فنی ناوگان خود توجه ویژه داشته باشند؛ تا ضمن حفظ جان خود و مسافران، شاهد ارتقای کیفیت خدمات در بخش حمل و نقل جاده‌ای باشیم.

مدیرکل حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام در پایان تأکید کرد: با همکاری پلیس راه و دستگاه‌های مربوطه، برخورد با تخلفات و نواقص فنی ناوگان در محور‌های استان تشدید خواهد شد؛ تا شاهد کاهش حوادث و افزایش رضایت‌مندی مردم باشیم.