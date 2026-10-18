به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر روزبه مقدم رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: ساعت ۰۲:۲۴ بامداد روز ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر انحراف یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ از مسیر و ورود آن به داخل یک منزل مسکونی در شهرستان پارس‌آباد به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: در پی این حادثه، ۲نفر مصدوم و ۳ نفر جان خودرا از دست دادند. مصدومان و فوتی‌های این حادثه با حضور نیرو‌های فوریت‌های پزشکی و به کارگیری ۴ دستگاه آمبولانس به بیمارستان امام خمینی (ره) پارس‌آباد منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در رانندگی، از رانندگان خواست با پرهیز از سرعت غیرمجاز، توجه کامل به مسیر و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری کنند.