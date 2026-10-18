به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش، برنامه‌های ورزشی و فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ ورزش، ارتقای سلامت و ایجاد شور و نشاط در میان دانش‌آموزان دبیرستان متوسطه اول پسرانه رضوان آمل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، منفرد مدیر مدرسه رضوان آمل با اشاره به اهمیت ورزش در سلامت جسم و روح دانش‌آموزان گفت: ترویج فرهنگ ورزش و سلامت و نهادینه شدن فعالیت‌های ورزشی در جامعه از مهم‌ترین اهداف اجرای این برنامه‌هاست.

وی افزود: برگزاری برنامه‌های ورزشی در محیط مدرسه، زمینه‌ساز افزایش نشاط و پویایی دانش‌آموزان و تشویق آنان به فعالیت بدنی و زندگی سالم است.

او تصریح کرد: المپیاد درون‌مدرسه‌ای با هدف ترویج فرهنگ ورزش، ارتقای تندرستی و سلامت دانش‌آموزان و ایجاد شور و نشاط در محیط آموزشی، در مدرسه رضوان بخش دشت‌سر آمل برگزار شد.

منفرد، مدیر دبیرستان رضوان بخش دشت سر آمل با اشاره به اهمیت ورزش در دوران تحصیل اعلام کرد: این برنامه با هدف نهادینه کردن فرهنگ ورزش در میان دانش‌آموزان، افزایش نشاط و پویایی حیاط مدرسه و تشویق دانش‌آموزان به فعالیت‌های ورزشی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این برنامه، دانش‌آموزان در رشته‌هایی همچون اسکیت، اجرای نمادین ورزش زورخانه‌ای، رژه ورزشی و فوتبال نمادین شرکت کردند.

منفرد با بیان اینکه این مدرسه ۲۸۵ دانش‌آموز دارد، گفت: مدرسه رضوان بخش دشت سربه‌عنوان بزرگ‌ترین مدرسه روستایی کشور، ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی و گسترش نشاط و پویایی در بین دانش‌آموزان دارد.