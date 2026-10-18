به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این طرح با هدف شناسایی تخلفات تغییر کاربری غیرمجاز، صدور اخطاریه، توقف عملیات ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، اعاده اراضی کشاورزی به وضعیت اولیه و اجرای احکام قطعی قلع‌وقمع بنا‌های غیرمجاز به اجرا درآمده است.

نظارت بر تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و آموزش و آگاه‌سازی عمومی درباره ضرورت حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

مهراز کاظمی، مدیر جهاد کشاورزی سمنان از تخریب ۱۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و بر تداوم اقدامات قانونی برای جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز تأکید کرد.

سرهنگ محمد صدفی خیرآبادی، فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، با اشاره به روند اجرای این طرح گفت:در هفت ماه سپری شده امسال تاکنون ۱۰۰ مورد حکم قانونی در چارچوب این طرح در استان سمنان اجرا شده و شش مرحله از این طرح به اجرا درآمده است.