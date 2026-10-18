به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، دکتر افشین دلشاد گفت: اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس، برگزاری جشن دندان شش و وارنیش فلورایدتراپی دانش‌آموزان ۶ تا ۱۲ سال، از مهم‌ترین برنامه‌های این پویش با هدف ارتقای سواد سلامت دهان و دندان، نهادینه‌سازی رفتار‌های بهداشتی صحیح و صیانت از سلامت دندان‌های کودکان و نوجوانان است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به برگزاری این پویش با شعار «دو، دو تا یادت نره؛ روزی دو بار مسواک، هر بار دو دقیقه»، اظهار کرد: سلامت دهان و دندان به‌عنوان دروازه ورود به سلامت کل بدن، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه دارد و رعایت اصول پیشگیری و خودمراقبتی، از راهکار‌های اساسی حفظ و ارتقای آن است.

وی با بیان اینکه شعار امسال پویش، ساده، کاربردی و در عین حال عمیق است، افزود: هدف از اجرای این برنامه، نهادینه‌سازی عادت‌های صحیح بهداشتی در زندگی روزمره، با مشارکت خانواده‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مختلف است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، توجه به سلامت کودکان و اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس را از محور‌های اصلی پویش در استان برشمرد و گفت: برگزاری «جشن دندان شش» از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه است.

دکتر دلشاد با اشاره به اهمیت دندان شماره ۶، به‌عنوان نخستین دندان دائمی آسیا که معمولاً در حدود شش‌سالگی می‌روید، تصریح کرد: این دندان از مهم‌ترین دندان‌های دائمی انسان است و آگاه‌سازی کودکان و خانواده‌ها درباره ضرورت مراقبت از آن، سرمایه‌گذاری ارزشمندی برای حفظ سلامت دهان و دندان نسل آینده به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری‌های بین‌بخشی در اجرای برنامه‌های سلامت دهان و دندان، خاطرنشان کرد: این اقدامات با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و با هدف ترویج آموزش‌های مرتبط با مسواک زدن، استفاده صحیح از نخ دندان و تغذیه مناسب انجام می‌شود و در این مسیر، از ظرفیت سفیران سلامت دانش‌آموزی و مراقبان سلامت مدارس نیز بهره گرفته خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: تعامل سازنده با سازمان‌هایی همچون بهزیستی، شهرداری، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد علوی، صداوسیمای استانی و انجمن‌های علمی و تخصصی دندانپزشکی، می‌تواند پشتوانه مؤثری برای تقویت فعالیت‌های پیشگیرانه و تأمین اقلام بهداشتی در مناطق کم‌برخوردار باشد.

دکتر دلشاد با تأکید بر نقش جامعه پزشکی و دندانپزشکان در ارتقای سواد سلامت دهان و دندان، اظهار کرد: دندانپزشکان استان می‌توانند از طریق آموزش بیماران در مطب‌ها و بهره‌گیری از فضای مجازی، در ترویج فرهنگ پیشگیری و افزایش آگاهی عمومی درباره مراقبت‌های بهداشتی دهان و دندان نقش مؤثری ایفا کنند.

وی همچنین وارنیش فلورایدتراپی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در گروه سنی ۶ تا ۱۲ سال را از دیگر اقدامات پیشگیرانه مرتبط با این پویش در مدارس استان عنوان کرد و افزود: فلوراید با نفوذ به ساختار مینای دندان، مقاومت آن را در برابر اسید‌های ناشی از پلاک میکروبی و پوسیدگی افزایش می‌دهد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه وارنیش فلورایدتراپی روشی ایمن، سریع و مؤثر برای پیشگیری از پوسیدگی دندان است، خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های علمی، این روش می‌تواند تا حد زیادی از بروز پوسیدگی دندان در دوران حساس کودکی جلوگیری کند و به تقویت مینای دندان در حال رشد کمک کند.