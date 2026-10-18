وزارت ورزش و جوانان در پیامی، کسب مدال طلای امیرمهدی یاحقی در تاریخ اسکیت سرعت ایران در مسابقات قهرمانی را تبریک گفت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ورزش ایران این‌بار در رشته مهیج اسکیت، به دستاوردی ارزشمند دست یافت که نویدبخش موفقیت‌های بیشتر و شایسته تقدیر است.

مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی جهان در پاراگوئه به عرصه‌ای تبدیل شد که «امیرمهدی یاحقی» در ماده ۱۰۰ متر جوانان به مدال طلا دست یافت و این نشان، نخستین طلای تاریخ اسکیت سرعت ایران در مسابقات قهرمانی جهان محسوب می‌شود.

این موفقیت ارزشمند را به این ملی‌پوش جوان، مربیانی که در پرورش این استعداد نقش‌آفرین بودند، اعضای فدراسیون اسکیت، خانواده این قهرمان و مردم ورزش‌دوست ایران تبریک می‌گوییم.

امید است این افتخارآفرینی، با حمایت از استعداد‌های جوان و توجه بیشتر به توسعه این رشته جذاب، در مسیر پیشرفت و تکامل قرار گیرد و زمینه‌ساز موفقیت‌های گسترده‌تر اسکیت ایران در عرصه‌های بین‌المللی شود.