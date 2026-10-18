به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواد محجوبی در گزارشی در حضور معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تشریح اقدامات انجام‌شده از سال ۱۴۰۳ تاکنون گفت: در این مدت، بیش از ۶۹ کیلومتر از رودخانه‌های استان لایروبی شده و حجم عملیات لایروبی به بیش از ۵۲۳ هزار مترمکعب رسیده است.

وی افزود: همچنین بیش از ۶.۴ هکتار از بستر و حریم رودخانه‌ها از تصرفات آزادسازی شده و اسناد مالکیت حدود ۱۳۳ هکتار از بستر رودخانه‌ها نیز اخذ شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع نقاط پرخطر سیلاب افزود: با همکاری فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بیش از ۹۱ نقطه بحرانی و حادثه‌خیز در استان ساماندهی شده است.

محجوبی ادامه داد: در سال‌های اخیر، بیش از سه هزار مورد تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها انجام شده که نقش مهمی در صیانت از بستر رودخانه‌ها و کاهش خطرات ناشی از سیلاب دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد، اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی و احیای سازه‌های مرتبط را از دیگر اقدامات مهم پیشگیرانه برشمرد و گفت: طی دو سال گذشته، بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان برای اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های مرتبط با آمادگی در برابر سیلاب هزینه شده است. در این میان، احداث بند تغذیه مصنوعی کوه‌کاسه تفت با اعتباری بیش از ۷۰ میلیارد تومان و لایروبی و مرمت سازه‌های تغذیه مصنوعی از جمله اقدامات شاخص بوده است.

محجوبی با اشاره به بهره‌برداری از بند تغذیه مصنوعی کوه‌کاسه تفت در خردادماه ۱۴۰۴ بیان کرد: این سازه با هدف کنترل و مهار سیلاب‌های فصلی، کاهش خسارات به مناطق مسکونی، صنعتی و کشاورزی، جلوگیری از فرسایش و رسوب‌گذاری و تقویت تغذیه آبخوان احداث شده است.

وی همچنین از برگزاری نشست‌های هماهنگی در سطح استان و شهرستان‌ها، پیگیری اقدامات پیشگیرانه در محدوده طرح های اجرایی و تأکید بر آمادگی ماشین‌آلات پیمانکاران برای حضور در شرایط بحرانی خبر داد و افزود: نصب تابلو‌های هشداردهنده در نقاط موردنیاز نیز با هدف اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی عمومی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد در پایان بر اهمیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و رعایت هشدار‌های ایمنی تأکید کرد و گفت: مجموعه اقدامات پیشگیرانه با هدف کاهش خطرات احتمالی، مدیریت رواناب‌ها و صیانت از جان و اموال مردم در برابر سیلاب‌های احتمالی فصول پیش‌رو دنبال می‌شود.