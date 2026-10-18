به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق شهروندی، پایداری شبکه برق و جلوگیری از افت ولتاژ و خسارت به تجهیزات برقی، طرح شناسایی و جمع‌آوری مزارع و تجهیزات غیرمجاز استخراج رمز ارز با تلاش کارشناسان این شرکت و همکاری همه‌جانبه پلیس فراجا و اجرای احکام قضایی اجرا شد.

وی افزود: در این عملیات، تعداد ۶۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در مناطق مختلف اهواز از جمله ملاشیه، کوی ملت، کوی علوی و محدوده چهارراه زند شناسایی و پس از طی مراحل قانونی توقیف و جمع‌آوری شدند.

فراتی با تاکید بر اینکه استفاده غیرمجاز از انرژی برق علاوه بر بروز خسارت به شبکه توزیع، موجب تضییع حقوق شهروندان و ناپایداری شبکه می‌شود، ادامه داد: سودجویان از انرژی یارانه‌ای بخش عمومی و خانگی سوءاستفاده کرده و فشار مضاعفی را به شبکه برق تحمیل می‌کنند؛ بنابراین شرکت توزیع برق اهواز با هیچ‌گونه تخلفی در این زمینه مسامحه نخواهد کرد و برخورد قاطع و قانونی در دستور کار مستمر قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، از شهروندان اهوازی خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمز ارز، مراتب را از طریق سامانه پیامکی شبانه‌روزی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.