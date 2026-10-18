به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدحسین کاظمی گفت: از سوی ناحیه زابل برای هر گلخانه خانگی ۱۷۰ لیتر سوخت تخصیص یافته که پس از طی مراحل مربوطه به کشاورزان تحویل خواهد شد؛ همچنین میزان سهمیه سوخت گلخانه‌های صنعتی متناسب با متراژ، شرایط و نیاز آنها بیشتر خواهد بود.

وی افزود: در سال‌های گذشته، سهمیه سوخت زمستانی گلخانه‌های منطقه سیستان از نیمه دوم مهرماه مشخص و بدون نیاز به تأیید شرکت گاز، در اختیار گلخانه‌داران قرار می‌گرفت؛ اما امسال براساس شیوه‌نامه ابلاغی شرکت نفت استان سیستان و بلوچستان، تحویل سوخت زمستانی منوط به تأیید شرکت گاز شده است.

رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه سیستان گفت: تغییر در روند تأیید و تخصیص سهمیه سوخت موجب طولانی‌تر شدن فرایند تحویل به برخی گلخانه‌داران شده با این حال همه درخواست‌های مربوطه از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه سیستان ارسال شده و پیگیری‌های لازم در حال انجام است.