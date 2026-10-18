به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان گفت: نخستین همایش بین‌المللی «مکتب امام مجاهد شهید (ره)» با هدف تبیین و ترویج اندیشه‌ها و سیره امام شهید (ره) اسفند ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد و در همین راستا سلسله نشست‌های سیره امام شهید در استان‌ها برگزار میشود.

سردار عباس مطهری افزود: به همین منظور قرار است چهارمین نشست ازسلسله نشست‌های نخستین همایش بین‌المللی مکتب امام مجاهد (ره) با موضوعات اندیشه و سیره رهبر شهید در شکست حصر سوسنگرد ۲۶ آبان ماه در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شود.

وی گفت: به همین منظورعلاقمندان به شرکت در این نشست می‌توانند تا ۱۶ آبان آثار خود را در ۳ بخش پژوهشی ، ادبی و هنری با پیام رسان‌های داخلی به شماره ۰۹۰۳۶۵۸۹۲۰۷ ارسال کنند.

مطهری افزود: اندیشه و سیره امام شهید (ره) در شکست حصر سوسنگرد و شخصیت، زندگی و فعالیت‌های شهید غلامحسین بسطامی، فرمانده سپاه سوسنگرد از موضوعات ارسال آثار به این همایش خواهد بود.