به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در خوانساربا اینکه بیماران مبتلا به تلاسمی سرطانی و کسانی که تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند نیاز ضروری به خون دارند گفت:سالانه ۴.۲ میلیون واحد خون در کشور جمع آوری می‌شود و ایران تنها کشور در منطقه است که دارای بانک گردشگری خون نادر است.

احمد قره باغیان را یکی از مراکز مهم انتقال خون در استان اصفهان دانست و افزود: ۲۸۰ مرکز انتقال خون در کشور فعال است که ۹۰ مرکز تهیه و تولید فرآورده‌های خونی و ۳۵ مرکز نیز آزمایش‌های تخصصی سلامت خون را انجام می‌دهند.

وی گفت: ذخیره خون در ایران ۴ تا ۵ روز و استانداردآن در جهان بین ۸ تا ۱۲ روز است.

وی گفت: خوانسار ظرفیت تبدیل به یکی از مراکز دریافت خون از بانوان به صورت تخصصی را دارا می‌باشد.